Yeni Matrix filmi geliyor

Warner Bros Motion Pictures Yapım Müdürü Jesse Ehrman “Drew, Warner Bros'a hepimizin Matrix dünyasını devam ettirmenin inanılmaz bir yolu olacağına inandığı yeni bir fikirle geldi. Hem Lana ve Lilly'nin 25 yıl önce başlattığı şeyi onurlandırarak hem de seriye ve karakterlere olan sevgisinden yola çıkan benzersiz bir bakış açısı sundu" dedi.

Ehrman ayrıca, “Warner Bros Discovery'deki tüm ekip, Drew'un yeni Matrix filmini yapması ve Wachowski'lerin çeyrek asırdır burada stüdyoda inşa etmek için harcadığı sinematik düzenine kendi vizyonunu katması nedeniyle heyecan duyuyor” diye konuştu.