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        Haberler Bilgi Alışveriş YENİ BİM aktüel Haziran indirimleri: 18 Haziran 2024 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile indirimli ürünler

        BİM 18 Haziran 2024 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!

        BİM aktüel indirimli ürünleri her hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkmaya devam ediyor. 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri indirimli fiyatlarıyla salı günü raflardaki yerini alacak. İşte, 18 Haziran 2024 Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:27
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        • 1

          BİM aktüel kataloğu, uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta birbirinden farklı pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcıyla buluşacak. İşte, 18 Haziran 2024 BİM aktüel katalog ürünleri...

          BİM 18 HAZİRAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL

          İçim %3 Yağlı Yoğurt - 109 TL

          Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 219 TL

          Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri - 249 TL

          Bahçıvan Rende Mozzarella - 44,50 TL

          Sek Taze Peynir Çeşitleri - 34,50 TL

          İçim Çilekli Milkshake - 19,50 TL

          Yörükoğlu Ayran - 24,50 TL

        • 2

          Sana 4x250 Gram Margarin Tereyağı Lezzeti - 94,75 TL

          Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı - 149,75 TL

          Poltat Reçel Çeşitleri - 39,75 TL

          Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri - 39,75 TL

          Saban Pilavlık Bulgur - 49 TL

          Efsane Osmancık Pirinç - 219 TL

          Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin - 135 TL

          Pastavilla Makarna Çeşitleri - 19,75 TL

          Pasta Veneta Tagliatelle Makarna - 35 TL

        • 3

          Eti Browni Intense 3x50 Gram - 29,50 TL

          Eti Burçak Tuzlu&Zeytinli Bisküvi - 28,50 TL

          Gumball Meyve Aromalı Top Sakız - 49,50 TL

          Corny Tam Tahıllı Bar 4x17 Gram - 24,50 TL

          Luppo Sandviç Kek - 29,50 TL

          Ülker Altınbaşak - Labneli Sandviç Kraker - 24,50 TL

          Master Nut Yerli Badem İçi - 59,50 TL

          Master Nut Kavrulmuş Tuzlu Yer Fıstığı - 29,50 TL

        • 4

          BİM 21 HAZİRAN 2024 AKTÜEL KATALOĞU

          İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç - 49,50 TL

          Mega Kutulu Hurç - 105 TL

          Akordion Maxi - 32,50

          12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 32,50 TL

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