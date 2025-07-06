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        Haberler Dünya Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendi

        İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen açıklarında bir gemiye küçük gemilerden ateş açıldığı ve patlayıcı atıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:48 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:48
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        Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendi
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        UKMTO'dan yapılan açıklamada, Yemen'deki Hudeyde'nin güneybatısında, 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, küçük gemilerden ateş açıldığı ve patlayıcı atıldığı bildirilirken, saldırıya uğrayan gemideki silahlı güvenlik görevlilerinin ateşe karşılık verdiği kaydedildi.

        Çatışmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, bölgeden geçecek diğer gemilere dikkatli olma uyarısı yapıldı.

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere yönelik saldırılar düzenliyor.

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