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        Haberler Televizyon Yemekteyiz'de kim kazandı? 8 Aralık 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan durumu ve haftanın birincisi...

        Yemekteyiz'de kim kazandı? 8 Aralık 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

        TV8'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Zuhal Topal'ın hazırlayıp sunduğu yarışmada son olarak bugün Dilan Hanımın evine konuk olunacak ve kazanan isim belli olacak. İşte, 9 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın finaline dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:54
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        • 1

          İlgiyle takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için artık beklenen gün geldi çattı. 15 yılı aşkın bir süredir yayınlanan yarışmada bugün haftanın birincisi belirlenecek. İşte, gözlerin çevrildiği 8 Aralık 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına dair ayrıntılar...

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

          Kazanan isim belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

        • 3

          BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

          1. Gün Yarışmacısı Meltem Gürbüz

          2. Gün Yarışmacısı Uğur Yıldırım

          3. Gün Yarışmacısı Tursun Kebiz

          4. Gün Yarışmacısı Yasin Gülgarip

          5. Gün Yarışmacısı Dilan Çoşkun

        • 4

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

          Bu hafta en yüksek puanı alan isim 75 bin TL para ödülü kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

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