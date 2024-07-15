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        Haberler Yaşam Yazın sıcaktan hiçbir şey yiyemiyorum diyenler için: Hızlıca hazırlanan yoğurtlu makarna salatası tarifi!

        Yazın sıcaktan hiçbir şey yiyemiyorum diyenler için: Hızlıca hazırlanan yoğurtlu makarna salatası tarifi!

        Kavurucu sıcakların olduğu yaz aylarında hem yemek yapmak hem de yemek yemek büyük bir soruna dönüşebiliyor. Böyle günlerde insanlar hazırlayabilecekleri ve tüketebilecekleri pratik tarifleri denemek isteyebiliyor. Peki, ne hazırlanabilir? İşte, çabucak hazırlanabilen doyurucu yoğurtlu makarna salatası tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:40
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        • 1

          Sıcak yaz günlerinde serinletici ve besleyici bir yemek arayışında mısınız? O zaman yoğurtlu soğuk makarna salatası, tam da ihtiyacınıza cevap verebilecek bir yiyecek alternatifi olabilir. İçerisindeki garnitürler, mısır, turşu ve sosislerle zenginleştirilmiş bu salata, hem göz zevkinize hem de damak tadınıza hitap edebilir. Hem doyurucu hem de ferahlatıcı bir yemek olan bu salatanın püf noktalarını sizler için derledik. İşte, yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olabilecek pratik ve lezzetli bir soğuk makarna salatasının adım adım yapılışı...

        • 2

          YOĞURTLU MAKARNA SALATASI

          MALZEMELER:

          250 gram makarna (istediğiniz her çeşit olur)

          1 su bardağı garnitür (havuç, bezelye, patates karışımı konserve kullanılabilir)

          1 su bardağı konserve mısır

          1 su bardağı kornişon turşu, doğranmış

          100 gram sosis, dilimlenmiş ve hafifçe kızartılmış

          1 su bardağı yoğurt

          Yarım su bardağı mayonez

          2 diş sarımsak, ezilmiş

          1 yemek kaşığı limon suyu

          Tuz ve karabiber

          Üzeri için kıyılmış dereotu veya maydanoz

        • 3

          YAPILIŞI:

          Makarnanızı paketindeki talimatlarına göre haşlayarak başlayabilirsiniz. Haşladıktan sonra fazla suyunu süzün ve soğuk suyla durulayarak soğutun.

          Daha sonra büyük bir kaseye soğumuş makarnanızı alın. Üzerine süzdüğünüz garnitür ve mısırı ekledikten sonra doğradığınız kornişon turşuyu ve dilimlenmiş sosisleri de ekleyin.

        • 4

          Bu aşamada sosu için ayrı bir kase çıkartın ve içerisine yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin.

          Malzemeleri tamamen karıştırdıktan sonra hazırladığınız bu sosu garnitürlü, mısırlı makarnanızın üzerine dökün. Malzemeleri kırmadan iyice karıştırın.

        • 5

          Karıştırdığınız makarnanızı servis yapmadan önce en az 1 saat buzdolabında bekletip soğutun.

          Soğuyan makarnanızın üzerini kıyılmış dereotu veya maydanoz ile süsleyerek soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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