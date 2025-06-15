Karne günü yaklaşıyor! Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu hafta mı?
2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre, okulların kapanış tarihi ve yaz tatilinin başlangıç günü belli oldu. Öğrenciler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacakları karne günü için geri sayıma geçti. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor, bu hafta mı? İşte detaylar...
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Yaz tatili yaklaşıyor, öğrenciler ise hem karne almanın heyecanını hem de tatile çıkmanın sabırsızlığını yaşıyor. Veliler ve öğrenciler, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin hangi tarihte başlayacağını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 takvimi bu soruların yanıtını veriyor. İşte ayrıntılar...
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMANDI?
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona ermişti.
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MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanan takvim ise şu şekildeydi;
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025