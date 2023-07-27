Yaz sofralarınızı şölene çevirecek! Evde yapabileceğiniz pizza sosu tarifi ile İtalyan aşçılara taş çıkarın
Pizzanın ana vatanı İtalya'dan dünyanın hemen hemen her yerine uzanan pizzanın en önemli püf noktası hamuru ve sosudur. Evde yapabileceğiniz sos ile muhteşem pizzalar yaparak yaz akşamlarını taçlandırabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz pizza sosu tarifi…
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En önemli püf noktası sosu olan pizzanın püf noktalarıyla harikalar yaratabilirsiniz. Peki en çok sevilen yiyeceklerden olan pizzayı evde yapmayı denediniz mi?
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Hemen hemen herkes tarafından sevilen pizzayı evde kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. İştahla ve severek tüketilen pizzanın yapımı zor gibi görünse de püf noktalarıyla sanıldığından çok daha kısa sürede ve basit bir şekilde yapmak mümkün. 'Evde pizza sosu nasıl yapılır?' diyenler için muhteşem pizzalar yapabileceğiniz pizza sosu tarifi ile dışardan yemek söylemeye son verin. Hem sağlıklı hem de hesaplı olan evde pizza yapımı ile böylece sağlıklı mı sağlıksız mı diye düşünmeden gönül rahatlığıyla severek tükettiğiniz pizzayı evde kendiniz yapabilirsiniz.
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Evde pizza yapmak zor gibi görünse de aslında oldukça kolay, eğlenceli ve pratiktir. Püf noktalarına dikkat edildiği takdirde meşhur pizzacılara taş çıkaracak pizzalar hazırlayabilirsiniz. Kendi yaptığınız pizzaların emin olun herkes bağımlısı olacak.
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Pizzanın en önemli püf noktası pizza hamurunun üzerine sürülen sostur. Pizzanın üzerinde herkesin iştahını açan kıpkırmızı sosla pizzanıza o enfes lezzeti verebilirsiniz.
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PİZZA SOSU TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet iri domates (yaklaşık 800 gram)
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 çorba kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tatlı kırmızıbiber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz (istenirse artırabilirsiniz)
- 3 diş sarımsak, ince kıyılmış
- 5 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
- Kekik ve fesleğen: Pizza sosu için vazgeçilmez olan bu baharatları kullanmaya özen gösterin. Taze veya kuru fesleğen olarak kullanabilirsiniz.
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PİZZA SOSU NASIL YAPILIR?
4 adet irice domateslerimizi önce daha kolay soyabilmek için bir süre ılık suda bekletin, ardından yıkayın ve kabuklarını tırtıklı bir bıçak yardımıyla soyun.
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Bu işlemin ardından bir rende yardımıyla domateslerinizi rendeleyeme başlayın ya da bir kesme tahtasında ince bir şekilde doğrayın.
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Tabanı yapışmayacak bir tencere seçimi sos yapımında size fayda sağlayacaktır.
- 9
Domatesleri rendeledikten sonra tencereye alın ve pişirmeye başlayın.
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- 10
Pişirdiğiniz domateslerin üzerine diğer malzemelerinizi sırasıyla koyun. Salçayı, şekeri, kırmızıbiberi, karabiberi, tuzu ve zeytinyağını ekleyip bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
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Yavaş yavaş karıştırdığınız sos kıvam almaya başlayınca son olarak sarımsaklarınızı ekleyin. Sosu orta ateşte kaynamaya bırakın, ara ara çırpıcı yardımıyla topaklanmaması için karıştırın.
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Sos kaynadıktan sonra ocağı yüksek ateşe getirip beş dakika daha kıvam alması için karıştırarak pişirin.
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- 13
Sos hazır. Sıcak haliyle hamuru sulandırmaması için biraz soğumasını bekleyip ardından bir kepçenin arkasından yardım alarak sosunuzu hamurun üzerine yayabilirsiniz.
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Dilediğiniz pizza malzemelerini üzerine ekledikten sonra pizzanızı pişirmek için hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.