Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, bu yaz da devam ediyor. 18-30 yaş arası öğrenciler, yaz dönemi boyunca Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında beş güne kadar ücretsiz konaklama imkanından faydalanabilecek. Proje Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde geçerli olacak. İşte, 2025 yaz dönemi boyunca açık olacak yurtların listesi...