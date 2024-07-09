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        Haberler Yaşam Yaz domateslerini değerlendirmenin en lezzetli yolu: Evde yapabileceğiniz 5 balkan sosu!

        Yaz domatesleriyle mutfağınıza renk katın: Evde yapabileceğiniz 5 balkan sosu!

        Yaz aylarında olgunlaşan domateslerin en lezzetli halini değerlendirmek için Balkan mutfağının eşsiz soslarını denemeye ne dersiniz? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu beş farklı Balkan sosu ile yemeklerinize Akdeniz esintisi katabilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:00
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        • 1

          Yaz domateslerinin o nefis tadını koruyarak yemeklerinize farklı bir dokunuş katmak mı istiyorsunuz? İşte size evde rahatlıkla yapabileceğiniz, Balkan mutfağından ilham alan beş lezzetli sos tarifi!

        • 2

          1. AJVAR

          Balkan kültürünün en popüler unsurlarından biri de ajvardır. Slav toprakları dışındaki pek çok ülkede popüler olan ajvarın kökenleri çoğunlukla Sırp ve Makedon mutfağına dayanıyor.

        • 3

          Basitçe, kırmızı dolmalık biber, baharat ve yağdan oluşan bir karışımdan oluşuyor. Ev yapımı ve nihayetinde ticari üretimi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zirveye ulaştı, ancak günümüzde bile Slavlar arasında tüm zamanların favorisi olmaya devam ediyor.

        • 4

          2. MUJDEI

          Görünüşte sade olan bu Romen sosu güveçler, yahniler, balıklar ve hatta patates kızartması gibi basit bir şeyle bile harika gider. Onu dünya çapında kullanılan tipik sarımsak soslarından önemli ölçüde farklı kılan şey, ana bileşenlerinin yağ ile karıştırılmış ezilmiş sarımsak dişleri olması nedeniyle kremsi ve hafif olmaktan ziyade daha güçlü, daha akıcı ve son derece baharatlı olmasıdır.

        • 5

          3. LJUTENİCA

          Ajvar'a benzer şekilde, bu Balkan ezmesi kırmızı dolmalık biber ve baharatlara dayanır. Daha ince ve daha kalın çeşitleri vardır. Ajvarın aksine domates de içerir, ancak farklı tariflerde havuç ve sarımsak gibi diğer ek malzemeler de kullanılır. Ljutenica en yaygın olarak Bulgaristan, Makedonya ve Sırbistan'da bulunur.

        • 6

          4. MALİDZANO

          Malidzano dolmalık biber, patlıcan ve baharatlardan yapılır. Tarife bağlı olarak yeşil, kırmızı veya sarı dolmalık biberlerle hazırlanabilir, bu yüzden farklı renklerde olabilir. Patlıcan bu yemeğin gerçek yıldızı olup daha çok Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da yenmektedir.

        • 7

          5. PİNDJUR

          Birçok kişi ljutenica, ajvar ve pindjur'un aynı şey olduğunu iddia edebilir. Ancak sonuncusunu diğerlerinden ayıran şey, daha iri parçalı olması ve domatesin isteğe bağlı değil zorunlu bir malzeme olarak kullanılmasıdır. Bununla birlikte, ajvar ve ljutenica'ya oldukça benzer şekilde, pindjur'un hazırlanması kelimenin tam anlamıyla saatler süren zorlu bir emek gerektirir.

          Kaynak: Slavorum

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