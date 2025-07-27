Tatilde göz sağlığınız tatil yapmasın! Göz enfeksiyonları, alerjiler ve travmalar yaz aylarında hızla artıyor. Deniz ve havuz keyfi yaparken gözlerinize farkında olmadan büyük zarar verebilirsiniz. Peki, nasıl korunmalısınız?

REKLAM advertisement1

YAZIN GÖZ SAĞLIĞINIZA DİKKAT!

Deniz, kum, güneş… Yaz mevsiminin vazgeçilmez üçlüsü! Tatil keyfini doyasıya yaşamak istiyorsanız, göz sağlığınızı ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü yaz aylarında gözler birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Gerekli önlemler alınmadığında enfeksiyonlardan travmalara kadar çeşitli sorunlarla karşılaşmak mümkün.

REKLAM

YAZIN GÖZLERİ BEKLEYEN RİSKLER

Yaz aylarında sıcaklık, rüzgar, toz, güneş ışınları ve su gibi dış etkenler bazı göz hastalıklarının oluşmasına ya da mevcut rahatsızlıkların şiddetlenmesine neden olabilir. Özellikle plaj, piknik ve kamp gibi açık hava aktivitelerinde yeterli hijyen sağlanmazsa göz enfeksiyonları kaçınılmaz hale gelir.

ELLERİNİZİ TEMİZ TUTUN

Kirli ellerle göze dokunmak, göz enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerinden biridir. Özellikle çocuklar bu konuda daha savunmasızdır çünkü hijyen alışkanlıkları henüz tam gelişmemiştir. Bu nedenle hem yetişkinlerin hem de çocukların el temizliğine özen göstermesi gerekir.

KONTAKT LENS KULLANICILARI DİKKAT! Kontakt lensler yazın daha fazla risk oluşturur. Lensleri takıp çıkarırken eller mutlaka yıkanmalı, lens solüsyonları temiz ve kapalı ortamda saklanmalıdır. Tatil döneminde en güvenli tercih günlük lenslerdir. Ayrıca lensle denize ya da havuza girmek, mikroorganizmaların lense yapışarak göze bulaşmasına neden olabilir. Bu yüzden yüzme sırasında lens yerine numaralı yüzücü gözlüğü tercih edilmelidir. REKLAM KLOR VE YABANCI CİSİMLERE KARŞI ÖNLEM ALIN Havuzlardaki klor göz için tahriş edici olabilir. Bu nedenle havuzda mutlaka yüzücü gözlüğü kullanın. Kum, toz, ot gibi yabancı cisimler de yaz aylarında gözlere kaçma riski taşır. Görünür bir cisim varsa gözyaşı damlasıyla temizlenebilir; ancak görünmüyorsa mutlaka göz doktoruna başvurulmalıdır. Çünkü korneanın çizilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir. GÖZ TRAVMALARINA KARŞI KORUYUCU ÖNLEMLER Yazın açık havada yapılan sporlar göz travmalarını artırır. Top, dirsek, diz gibi etkenler göze çarptığında ciddi yırtıklara, kanamalara hatta kalıcı görme kayıplarına neden olabilir. Bu yüzden spor yaparken koruyucu gözlük kullanmak büyük önem taşır.

GÜNEŞTEN GÖZLERİNİZİ KORUYUN Güneş ışınlarındaki ultraviyole (UV) ışık, göz yüzeyine zarar verebilir. Yanma, batma, katarakt ve retina hastalıklarına yol açabilir. Özellikle 10:00 ile 14:00 saatleri arasında güneşten uzak durulmalı; UV400 korumalı güneş gözlüğü ve geniş siperlikli şapka kullanılmalıdır. Unutmayın, sadece estetik görünümlü ama UV koruması olmayan güneş gözlükleri göz sağlığınıza zarar verebilir. REKLAM YAZ ALERJİLERİNE KARŞI ÖNLEM Havadaki toz ve polen artışı yaz aylarında göz alerjilerini tetikleyebilir. Kaşıntı, sulanma ve kızarıklık gibi şikayetler sık görülür. Alerjiye neden olan etkenlerden uzak durmak en etkili yöntemdir. Alerji durumunda soğuk kompres şikayetleri hafifletir. Göz kapaklarında ödem oluşursa ya da belirtiler devam ederse göz doktoruna başvurularak uygun ilaç tedavisi alınmalıdır. KLİMALI ORTAMLARDA GÖZ KURULUĞUNA DİKKAT Klimalı ve güneşli ortamlarda gözyaşı daha hızlı buharlaştığı için göz kuruluğu, batma ve yanma oluşabilir. Bu durumdan korunmak için gözleri daha sık kırpmak ve ortamı nemli tutmak önemlidir. Gerekirse gözyaşı damlası kullanılabilir. Ancak şikayetler sürüyorsa uzman desteği alınmalıdır.

GÖZ KAPAKLARINI DA KORUYUN Pek çok kişi göz çevresine krem sürmekten kaçınır. Oysa göz kapakları vücudun en hassas bölgelerindendir ve güneşin zararlı ışınlarına karşı daha savunmasızdır. Göz kapaklarına uygun, yüksek koruma faktörlü güneş kremi uygulanmalı; gözle teması halinde ise bol suyla yıkanmalıdır. REKLAM GÖZLÜKLERİNİZİ TEMİZ KULLANIN Güneş gözlüğü kullananlar, gözlük camlarının çizilmemesine ve düzenli temizlenmesine özen göstermelidir. Kalitesiz ve çizilmiş camlar, ışığı yanlış kırarak gözleri daha da yorabilir. GÖZ DOKTORUNA NE ZAMAN BAŞVURULMALI? Eğer gözlerinizde batma, yanma, sürekli sulanma, bulanık görme ya da ışığa karşı aşırı hassasiyet gibi şikayetler varsa, vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına danışmalısınız. Bu belirtiler yaz aylarında artan enfeksiyon ya da alerji kaynaklı olabilir. SARI NOKTA HASTALIĞI OLANLAR GÜNEŞLİ HAVALARDA HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALIDIR? Sarı nokta hastalığı (yaşa bağlı makula dejenerasyonu - YBMD), özellikle merkezi görmeyi etkileyen ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Güneşli havalarda UV ve mavi ışık maruziyeti, retina üzerinde ek stres yaratabilir. Bu nedenle, sarı nokta hastalarının güneşli havalarda bazı önlemler alması çok önemlidir.

İşte dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar: REKLAM 1. UV ve Mavi Işık Koruyucu Gözlük Kullanın %100 UVA ve UVB korumalı güneş gözlükleri tercih edilmelidir. Polarize camlı gözlükler, parlamayı azaltarak daha konforlu görüş sağlar. Sarı nokta hastaları için özel filtreli (örneğin amber veya sarı renkli) gözlükler, mavi ışığı azaltarak retinayı koruyabilir. 2. Şapka veya Geniş Kenarlı Şapka Takın Direkt güneş ışığını engelleyerek gözlerinizi korur. Gözlükle birlikte kullanıldığında koruyucu etki artar. 3. Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkmamaya Çalışın Güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10:00–16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçının. Bu saatlerde zorunlu olarak dışarı çıkılacaksa mutlaka koruyucu ekipman kullanılmalı. 4. Mavi Işık Filtreli Lens veya Ekran Koruyucu Kullanın Bilgisayar, tablet ve telefon gibi ekranlardan gelen mavi ışık da retina için zararlı olabilir. Gözlük camına mavi ışık filtresi ekletmek veya ekran filtresi kullanmak faydalı olur. REKLAM 5. Göz Kuruluğunu Önleyin Sıcak havalarda göz kuruluğu artabilir. Bu da retina için ek bir risk faktörü olabilir. Suni gözyaşı damlaları kullanarak nem dengesi sağlanabilir. 6. Antioksidan Ağırlıklı Beslenin Güneş ışığı oksidatif stresi artırabilir. Bu nedenle A, C ve E vitamini ile çinko, lutein ve zeaksantin içeren besinler veya takviyeler alınabilir (doktor kontrolünde). 7. Sigara ve Alkol Tüketiminden Kaçının Sigara ve aşırı alkol, sarı nokta hastalığını ilerleten risk faktörlerindendir. Güneş ışığıyla birleştiğinde etkileri daha da artabilir.

8. Rutin Göz Kontrollerinizi Aksatmayın Özellikle yaz aylarında güneşe bağlı ilerlemeleri tespit etmek için göz doktoru kontrolleri düzenli yapılmalıdır. Görsel Kaynak: istockphoto