Yayın akışı 11 Mayıs

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 12 Mayıs 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 İçerde (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (yerli film)

22.30 Aşktroloji (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Gurbetçi Şaban (yerli film)

22.30 Ah Nerede (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Hekimoğlu (tekrar)

23.30 Galip Derviş (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21.55 Tutunamayanlar Çevrimiçi (yeni bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)