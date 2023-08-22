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        Haberler Magazin Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşka geldi! Çiftin fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu!

        Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşka geldi! Çiftin fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu!

        Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından tanınan Yiğit Poyraz ile ilişki yaşıyor. Erbil, son olarak sevgilisiyle tatilden çekildikleri aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 16:41 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:41
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          Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, Survivor'un eski yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile yaşadığı aşkla gündemde. Ünlü çift şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

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          Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığını geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti.

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          Aşkları doludizgin süren çift, şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Ünlü isimler çekildikleri aşk dolu kareleri sosyal medya hesaplarından sevenlerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

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          Instagram'da 319 bin takipçisi olan Yasmin Erbil'in, sevgilisiyle paylaştığı aşk dolu pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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          İşte Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'ın son gönderileri...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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