Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'ün 'ego' savaşları

Şarkıcı Gülçin Ergül, 2000'li yılların popüler müzik gruplarından 'Hepsi' ile adını duyurup daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel olarak devam etmişti. Ancak Ergül ile eski grup arkadaşları Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, geçtiğimiz aylarda yıllar sonra yeniden bir araya gelip ortak bir projede buluşacakları sırada yeniden yollarını ayırmıştı.

Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

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Bunun üzerine eski grup üyeleri arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta konser veren 1990'ların ve 2000'lerin efsane müzik gruplarından Backstreet Boys üzerinden eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'e göndermede bulundu.

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"BİZ HÂLÂ VE EGO SAVAŞLARI..."

Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "Off inanılmaz... Aklıma çocukluğum geldi. Orada olmak isterdim. Yine dünya çapında başarıları vardı. Başarılılar. Ego savaşının olmadığını görüyoruz açıkça... Tekrar birlikteler. Biz hâlâ ve hâlâ ego

savaşları... Yazık..." ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine Gülçin Ergül de bir sosyal medya kullanıcısının kendisine Yasemin Yürük'ün bu paylaşımını kendisine atması üzerine adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

"BEN SALAK DEĞİLİM" "Ben salak değilim" diyen Gülçin Ergül, şu ifadeleri kullandı: Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli söylememe de gerek olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada gördüğüm; Ne yazık ki, bir kadının içindeki küçük çocuk, istediği olmadığı için, ağlayarak "neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun" hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan. Saygısızlığa tamam değilim.