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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çiftinin oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 40'ı çıktı - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çiftinin oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 40'ı çıktı

        2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çiftinin oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 40'ı çıktı. Eşi ve oğullarıyla birlikte objektif karşısında poz veren Şefkatli, duygularını "40 uçurduk. Ömrüm ömrünüz olsun sizi çok seviyorum meleklerim" sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:04
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        • 1

          2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

        • 2

          İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 40'ı çıktı.

        • 3

          "ÖMRÜM ÖMRÜNÜZ OLSUN"

          Eşi İdo Tatlıses ikiz bebekleriyle birlikte objektif karşısında poz veren Yasemin Şefkatli, duygularını; "40 uçurduk. Canlarım ömrünüz hep sağlıkla, huzurla, birlikte omuz omuza olsun. Sizin hep güzel günlerinizi görelim. Bana yaşattığınız duyguların tarifi gerçekten yok. Ömrüm ömrünüz olsun, sizi çok seviyorum meleklerim" sözleriyle dile getirdi.

        • 4

          İdo Tatlıses de oğullarına "Kalplerim..." sözleriyle seslendi.

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