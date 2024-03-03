Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çiftinin oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 40'ı çıktı

"ÖMRÜM ÖMRÜNÜZ OLSUN"

Eşi İdo Tatlıses ikiz bebekleriyle birlikte objektif karşısında poz veren Yasemin Şefkatli, duygularını; "40 uçurduk. Canlarım ömrünüz hep sağlıkla, huzurla, birlikte omuz omuza olsun. Sizin hep güzel günlerinizi görelim. Bana yaşattığınız duyguların tarifi gerçekten yok. Ömrüm ömrünüz olsun, sizi çok seviyorum meleklerim" sözleriyle dile getirdi.