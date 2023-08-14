Yasemin Sakallıoğlu, ilk kez şarkı söyledi

Yaklaşık bir aydır şan dersleri alan, Taşkın Sabah ile şarkı kayıtları yapan Yasemin Sakallıoğlu, gösterinin ikinci yarısına daha önce Seda Sayan'ın seslendirdiği 'Ah Geceler' şarkısıyla başladı. Harbiye Açıkhava'nın ana kapısından girerek seyircilerin arasında şarkısını seslendiren Sakallıoğlu, "Bu şarkıcılar nasıl playback okuyor. Playback söyledim, sesim kısıldı" dedi. Şarkı performansı sonrası 'Bir daha' tezahüratları eşliğinde gösterisine devam etti.