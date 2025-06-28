Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir dönem sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla anılan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı kısa süreli aşkla adından söz ettirmişti. Mart ayında başlayan bu sürpriz ilişki, çok geçmeden sona ermiş; taraflar yollarını sessizce ayırmıştı.

REKLAM advertisement1 Ancak Nisan ayında Erdal Kaya’nın, Allen’ın California’da çekilmiş bir fotoğrafını; "Biraz kafa dağıtma zamanı" notu ve kalp ile gül emojileriyle paylaşarak, aşklarına yeniden şans vermişti. Ancak ikilinin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek ayrıldığını öğrenilmişti.

Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen'den iddialı pozları geldi.