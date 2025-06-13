Yasemin Kay Allen'den gece deniz keyfi
Yasemin Kay Allen, tatil için Göcek'e gitti. Gece denize giren ünlü oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştı
Giriş: 13.06.2025 - 21:13 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:17
FBI çalışanı Erdal Kaya ile bir süredir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen de yaz sezonunu açan isimler arasına katıldı. Tatil için Göcek’i tercih eden Allen, gece denize girdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraf: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ