Yasemin - İdo Tatlıses çifti ikizleriyle Bodrum'da

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses ve ikiz çocukları Ayel ve Emir Tatlıses ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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Gündoğan'daki bir plajda görüntülenen Tatlıses ailesi, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bir ara ikizleri ile denize giren Yasemin Tatlıses, uzun süre çocukları ile oyun oynadı.

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İdo Tatlıses ile denize girmek yerine uzun süre telefon konuşması yaptı.

Çift, daha sonra çocuklarını bakıcılarına bırakıp güneşlendi.