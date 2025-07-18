Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yaşam Koçu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu ne zaman, nerede çekildi?

        Yaşam Koçu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu ne zaman çekildi?

        Yaşam Koçu filmi, 18 Temmuz Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Doğu Demirkol'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturmaktadır. Peki, "Yaşam Koçu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu ne zaman çekildi?" İşte Yaşam Koçu filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaşam Koçu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Yaşam Koçu filminin konusu ve oyuncu kadrosunu gündemine aldı. Peki, "Yaşam Koçu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Âşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu 'Helin' ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan 'Cafer', bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan 'Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.

        • 3

          YAŞAM KOÇU OYUNCULARI KİMLER?

          Yağmur Tanrısevsin

          Doğu Demirkol

          Bülent Çolak

        • 4

          YAŞAM KOÇU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleşti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Habertürk Anasayfa