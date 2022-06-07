YASAK ELMA 145. BÖLÜM ÖZETİ

Handan’ın yeni ortak olması, Yıldız ve Ender’i şaşkına çevirir. Handan bundan sonra Yıldız ve Ender’e kök söktürmeye kararlıdır. Çağatay olan bitenin arkasında Doğan’ın olduğunu anlayarak ona ağır bir darbe indirmenin hazırlığını yapar.