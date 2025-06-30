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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşadığı otobüste ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Fethiye'de bir kişi yaşadığı otobüste ölü bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi ev olarak kullandığı otobüste ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:49
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        Yaşadığı otobüste ölü bulundu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesi Çalış mevkisinde park halindeki otobüste yaşayan Cafer Topçu'dan (50) uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otobüste hareketsiz halde bulunan Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İncelemelerin ardından Topçu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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