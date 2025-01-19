İBB KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLILI ÜCRETSİZ YARIYIL ETKİNLİKLERİ

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı; Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar gibi miras alanlarında ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde sömestr şenliği gerçekleştirecek.

Etkinlikler kapsamında:

- Çocuk Oyunları: İBB kültür merkezlerinde sahnelenecek olan birçok çocuk oyunu arasında Küçük Prens Nerdesin?, Pinokyo, Bahar Şenliği, Shakespeare’in Perileri, Cırcır Böceği Durmadan Ötüyus gibi farklı ve eğlenceli yapımlar bulunuyor.

- Atölyeler: Çocuklar için ahşap topaç atölyesi, telden figürler, stop motion, bilim ve deney, kolaj, astronomi, uzay mekanları yapımı gibi yaratıcı ve eğitici atölyeler düzenlenecek.

Toplamda 85 çocuk atölyesi, 12 çocuk filmi ve 34 tiyatro gösterimi olmak üzere 131 etkinlik, tüm çocukların katılımına açık olacak. Bu etkinlikler tamamen ücretsiz olup, katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.