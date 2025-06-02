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        Haberler Bilgi Ekonomi Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve hibe tutarı: Kimler Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurabilir?

        Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve hibe tutarı: Kimler Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurabilir?

        İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular e-Devlet üzerinden sürüyor. Kampanyadan yararlanan vatandaşlar, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru süreci nasıl işliyor, kimler bu destekten yararlanabiliyor? İşte kampanyaya dair merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:55
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        • 1

          İstanbul'daki depreme dayanıksız binaların devlet desteği ile yeniden inşa edilmesini amaçlayan Yarısı Bizden Kampanyası gündemdeki yerini koruyor. Başvuruların aralıksız devam ettiği kampanyada iş yeri ve konut sahiplerine kredi ve hibe ile maddi destek sağlanırken; kiracı olanlara taşınma desteği sağlanıyor. Kampanyada herhangi bir kredi notu şartı aranmasa da 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamıyor. İşte Yarısı Bizden Kampanyası’na dair en güncel bilgiler ve başvuru sürecine ilişkin detaylar...

        • 2

          YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDA DESTEK ARTTI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasına verilen desteği artırdıklarını söyledi. Erdoğan'ın konuşmalarından başlıklar şöyle;

          "Depreme hazırlık ve kentsel dünüşüm çalışmalarımız sosyal konutlarla sınırlı değil. İstanbul'a 141 milyar lira tutarında dönüşüm, sosyal konut başlığında yatırım yaptık. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin lira taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'da destek miktarını 1,875 bin liraya getiriyoruz. İşyerleri için hibe desteğini 437 bin liraya, kredi desteğini de 437 bin liraya yükselitiyoruz. İşyeri dönüşümü için 1 milyona yükseliyor."

        • 3

          BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

          Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

        • 4

          HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN ÖDEME YAPMAYA BAŞLAYACAK?

          Kişi, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

        • 5

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?

          Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

        • 6

          KİRACILARA VERİLEN TAŞINMA DESTEĞİ ARTIRILDI

          Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Önceden, 100 bin TL olarak belirlenen taşınma desteği 125 bin TL'ye çıkarıldı. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı da bu desteği alabiliyor.

        • 7

          KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?

          Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

        • 8

          YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

          İstanbul'da oturan ve kampanyaya başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir.

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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