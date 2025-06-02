Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve hibe tutarı: Kimler Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurabilir?

İstanbul'daki depreme dayanıksız binaların devlet desteği ile yeniden inşa edilmesini amaçlayan Yarısı Bizden Kampanyası gündemdeki yerini koruyor. Başvuruların aralıksız devam ettiği kampanyada iş yeri ve konut sahiplerine kredi ve hibe ile maddi destek sağlanırken; kiracı olanlara taşınma desteği sağlanıyor. Kampanyada herhangi bir kredi notu şartı aranmasa da 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamıyor. İşte Yarısı Bizden Kampanyası’na dair en güncel bilgiler ve başvuru sürecine ilişkin detaylar...