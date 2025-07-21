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        Haberler Bilgi Yaşam Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor! Meteoroloji’den İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu ve sıcaklık uyarısı

        Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den hava durumu ve sıcaklık uyarısı,

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu duyuruldu. Temmuz ayının ortasında hava sıcaklıkları ülke genelinde kendini hissettirken bazı illerimiz için uyarılar peş peşe geldi. Sıcak hava dalgası başta İstanbul olmak üzere özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:18
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        • 1

          Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından güncel duyuruluyor. 21 Temmuz’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki yarın hava nasıl olacak?

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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          İstanbul’da yarın hava 36 derece, İzmir’de 41 derece, Antalya’da 39 derece, Bursa’da 38 derece, Muğla’da 36 derece olması bekleniyor.

        • 3

          FÖN RÜZGARLARI SICAKLIĞI ARTIRACAK!

          Bu hafta etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede, Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak fön rüzgarlarının hissedileceğine dikkat çekildi.

        • 4

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

          Hafta boyunca yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını dile getiren Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak." dedi.

          Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, nem oranının düşeceğini belirterek, "Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek." dedi.

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