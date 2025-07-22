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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji’den son dakika sıcaklık ve hava durumu uyarısı geldi! 22-23 Temmuz Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı geldi! 22-23 Temmuz 2025 Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve sıcaklık uyarısı peş peşe geldi. Salı ve çarşamba günü sıcaklığın en çok hissedildiği zamanlardan biri olacağı duyuruldu. Fön rüzgarlarının etkisiyle İstanbul'da sıcaklık yüksek seviyede. Uzmanlar dışarı çıkacak olan vatandaşları sıcaklık sebebiyle uyardı. Peki 22-23 Temmuz Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak? İşte MGM ile il il hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:13
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Özellikle Salı ve çarşamba günü artan sıcaklık sebebiyle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarda olmamaları tavsiye edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21-22 Temmuz Salı ve Çarşamba gününe ait hava durumu raporunu yayınladı. İşte 22-23 Temmuz Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu

        • 2

          METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI! REKOR SICAKLIKLAR BEKLENİYOR!

          Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        • 3

          22 TEMMUZ HAVA DURUMU

          İZMİR °C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

          İSTANBUL °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

        • 4

          ANKARA °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          ANTALYA °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          GAZİANTEP °C, 41°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          23 TEMMUZ HAVA DURUMU

          İSTANBUL 36°24°

          ANKARA 36°19°

          İZMİR 42°28°

          BURSA 41°26°

        • 6
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