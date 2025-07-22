METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI! REKOR SICAKLIKLAR BEKLENİYOR!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.