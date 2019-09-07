Polonya'nın Walbrzych kentinde 1 haftadır ter döken millilerimiz çeyrek finalde İtalya'yı yenerek yarı finale çıkmayı başardı. Maçın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşayan Ay-yıldızlı takım elde ettiği galibiyetle Avrupa'nın en iyi dört takımı arasına girmenin yanı sıra Tokyo Olimpiyatları biletini de aldı.

İHA'nın haberine göre; maçın ardından açıklamalar yapan Milli Takım Kaptanı Özgür Gürbulak duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İnanılmaz mutluyum, bu takımın bireyi olmaktan, kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. 3. kez paralimpik oyunlarına gitmeye hak kazandık, yarın da dünya şampiyonu İngiltere ile maçımız var, onu da geçip finale kadar gitmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, başarımız Türkiye'ye armağan olsun.”

7 Eylül Cumartesi günü (bugün) İngiltere ile mücadele edecek Ayyıldızlı takım kazanması durumunda 8 Eylül Pazar günü Avrupa Şampiyonluğu için ter dökecek. Yarı finalde karşılaşacak diğer iki takım ise İspanya ve Almanya.