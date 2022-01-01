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Yargı yeni bölüm bu hafta (2 Ocak) var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in Ceylin karakterine can verdiği Yargı dizisinin 15. bölümünün geçtiğimiz hafta ekrana gelmesi bekleniyordu ancak dizi geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Diziseverler Yargı'nın bu Pazar da ekrana gelmeyeceğini öğrendi. Yargı yeni bölüm bu hafta neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

01.01.2022 - 16:15 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kız kardeşi en yakın arkadaşı tarafından öldürülen genç bir avukat olan Ceylin ile babası polis olan savcı Ilgaz'ın hikayesini ekrana getiren Yargı dizisi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ay Yapım imzasıyla her hafta Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin iki hafta ekrana gelmeyeceği açıklanınca Yargı bu hafta neden yok sorusu gündeme oturmuştu. İşte Yargı dizisi yeni bölümü ne zaman sorusunun cevabı ve Yargı 15. fragmanıyla ilgili merak edilenler...

  • YARGI YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?

    Başladığı günden itibaren pazar günleri yayınlanan Yargı bu hafta da izleyicilerin karşısında olamayacak. Dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in koronavirüse yakalandığı geçtiğimiz günlerde haber olmuştu. Ay Yapım ve Kanal D imzası taşıyan açıklamada sağlık arası verildiğine dikkat çekildi. 

  • YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Yeni bölüm 9 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan Yargı dizisi ufak bir sağlık arası verdi. Yargı dizisinin resmi hesabından da duyurulan bu bilgi ile durum netleşmiş oldu.

  • YARGI 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

  • Ilgaz, Ceylin’i korumak için elinden geleni yaparken Yekta, Ilgaz’ı adam kayırmakla suçluyor. Ilgaz’ın, Ceylin’i korumak için yaptığı hamleler ise adliyede tepki çekiyor. Kızını cezaevine götürürlerken gören Gül, derin bir üzüntü yaşarken anne kızın duygusal anları tanıtımda ön plana çıkıyor. Merdan ve Seda’nın karşılaşması gerilimi yükseltirken Ceylin’in isyanı yürekleri burkuyor. Ilgaz’ın Ceylin’e “Yanındayım ben buradayım, seni seviyorum…” demesinin ardından Ceylin’in gözyaşlarına boğuluşu ve ikilinin sarıldığı anlar herkesi derinden etkileyecek bir bölümün habercisi oluyor.

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