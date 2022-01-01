Kız kardeşi en yakın arkadaşı tarafından öldürülen genç bir avukat olan Ceylin ile babası polis olan savcı Ilgaz'ın hikayesini ekrana getiren Yargı dizisi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ay Yapım imzasıyla her hafta Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin iki hafta ekrana gelmeyeceği açıklanınca Yargı bu hafta neden yok sorusu gündeme oturmuştu. İşte Yargı dizisi yeni bölümü ne zaman sorusunun cevabı ve Yargı 15. fragmanıyla ilgili merak edilenler...