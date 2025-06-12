Yaralı yavru karaca tedaviye alındı
Çankırı'da bir aracın çarpıp yaraladığı yavru karaca, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı
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Kurşunlu-İstanbul kara yolunda yavru bir karaca, araç çarpması sonucu yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin aldığı karaca, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
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Belediye veteriner hekimi Zekeriya Öcal'ın muayene ettiği, 1 haftalık olduğu belirtilen karacanın ön bacağında kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde de ezilmeler tespit edildi.
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Ameliyat edilen ve gözetim altında tutulan karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.