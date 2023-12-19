Ülkeler arasında yapay zekaya ilgilenme sırasında Filipinler birinci, Singapur ikinci
2023 yılında yapay zeka teknolojisi hayatımıza iyice dahil oldu. Proje ve fikirlerimizi hayata geçirmemize yardımcı olan bir çok yaratıcı yapay zeka uygulaması bulunmakta. ElectronicsHub, farklı üretken yapay zeka teknolojilerine olan ilgiyi belirlemek için her kategorideki en iyi 10 yapay zeka uygulaması için Google üzerinde aylık yapılan arama sayısını 100.000 kişi başına göre ölçeklendirdi. Verilere göre, üretken yapay zeka araçları için en yüksek arama hacmi Filipinler'de 5.288 arama oldu, onu aylık 3.036 arama ile Singapur ve 2.213 arama ile Kanada izledi. Türkiye'nin aylık yapay zeka arama hacmi ise 100.000 kişi başına 398 oldu.
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Giriş: 19.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:11