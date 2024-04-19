Yapay zekâ, Henry Cavill'li James Bond fragmanı yayınladı

Bilindiği üzere 'James Bond'u hangi oyuncunun canlandıracağı hep merak konusu olmuştur.

Daniel Craig'in 'James Bond'u artık canlandırmayacağını açıklamasının ardından filmin yapımcıları yeni bir isim arayışına girdi. O oyuncunun kim olacağı konusunda her zaman olduğu çeşitli anketler düzenlendi.

Bu konuda yapay zekâ da söz istedi. Hatta istemenin ötesinde 2020'de kendi kendine karar vererek; "Yeni 'James Bond' Henry Cavill olsun' dedi.

Yapay zekâ, yeni 'James Bond'u seçmesinin ötesine geçerek bir de tanıtım filmi çekti.

Yapay zekâ, Henry Cavill'e eşlik edecek 'Bond Kızı'nı ise Margot Robbie olarak belirledi.

İşte bu tanıtım filmi; Henry Cavill ile Margot Robbie'nin hayranlarını bir hayli mutlu etti.