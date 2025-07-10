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        Haberler Gündem Yangın yerinde itfaiyeciyi darbettiler

        Yangın yerinde itfaiyeciyi darbettiler

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bir itfaiye personeli firma sahipleri tarafından darbedildi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavga kameraya yansırken, yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:23 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:23
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        Yangın yerinde itfaiyeciyi darbettiler
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Tütüncüoğlu Çiftliği Karlıdağ Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinin çatısından yükselen alevlere kısa sürede çatıyı sardı.

        Binaya bitişik evlerin üst katında oturanlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla müdahale etti. Tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

        İTFAİYE EKİPLERİNE SALDIRDILAR

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise alevlerin söndürülmesi için büyük çaba sarf etti.

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        İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma esnasında, iş yeri çalışanlarının saldırısına maruz kaldı. Polis ekipleri tarafları biber gazı kullanarak ayırmak zorunda kaldı. Tartışmanın itfaiye ekiplerinin "alanı boşaltın" demesinin ardından çıktığı iddia edildi.

        Ekipler kendilerine gelen saldırıya rağmen yangını söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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