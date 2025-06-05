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        Haberler Gündem Yanan tüpe tekmeli müdahale! - Güncel haberler

        Yanan tüpe tekmeli müdahale!

        Olay, Karabük'te meydana geldi. Piknik tüpü alev alan esnaf, şaşkına çeviren bir müdahalede bulundu. Yanan tüpe tekme atıp yuvarlayınca facianın eşiğine gelindi. Yoldan geçen bir polis, doğru müdahale ile yangını söndürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:46
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        Yanan tüpe tekmeli müdahale!
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        Olay, Karabük'te meydana geldi.

        Piknik tüpü alev alan esnaf, şaşkına çeviren bir müdahalede bulundu.

        Yanan tüpe tekme atıp yuvarlayınca facianın eşiğine gelindi.

        Yoldan geçen bir polis, doğru müdahale ile yangını söndürdü.

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