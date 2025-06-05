Yanan tüpe tekmeli müdahale!
Olay, Karabük'te meydana geldi. Piknik tüpü alev alan esnaf, şaşkına çeviren bir müdahalede bulundu. Yanan tüpe tekme atıp yuvarlayınca facianın eşiğine gelindi. Yoldan geçen bir polis, doğru müdahale ile yangını söndürdü.
Giriş: 05.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:46
Olay, Karabük'te meydana geldi.
Piknik tüpü alev alan esnaf, şaşkına çeviren bir müdahalede bulundu.
Yanan tüpe tekme atıp yuvarlayınca facianın eşiğine gelindi.
Yoldan geçen bir polis, doğru müdahale ile yangını söndürdü.
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