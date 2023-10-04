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        Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Suna’sı Beril Pozam’dan bikinili poz! Kumsala sere serpe uzandı!

        Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bikinili poz! Kumsala sere serpe uzandı!

        Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozuyla göz kamaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:11
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          STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.

        • 2

          Beril Pozam bikinisiyle kumsala sere serpe uzanarak çekildiği pozu Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

        • 3

          Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi olan Beril Pozam, son pozlarını "Uzun zamandır hiç kuma gömülmemiştim, bayağı keyifli işmiş" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

        • 4

          Beril Pozam'ın gönderisi kısa sürede, 96 binin üzerinde beğeni ve 300'ün üzerinde övgü dolu yorum aldı.

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          İşte Beril Pozam'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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