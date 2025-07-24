Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Yalçın Demirkol: Şampiyonluğumuz tertemizdir! - Futbol Haberleri

        Yalçın Demirkol: Şampiyonluğumuz tertemizdir!

        Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı Başkanı Yalçın Demirkol, takımın geleceğine ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şampiyonluğumuz tertemizdir!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in kulüp başkanı Yalçın Demirkol, yeni hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur atlamak olduğunu söyledi.

        "HEDEFİMİZ İKİ MAÇIDA KAZANIP İKİNCİ TURA YÜKSELMEK"

        Yalçın Demirkol, yaptığı açıklamada, gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde çok önemli iki maça çıkacaklarını belirterek, "30 Temmuz'da Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile oynayacağız. Bu maçı kazanırsak 2 Ağustos'ta da İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacağız. Hedefimiz iki maçı da alarak ikinci eleme turuna yükselmek." dedi.

        Maçların daha önce Ankara'da oynanmasının planlandığını anımsatan Demirkol, "Ancak İsrail temsilcisi Kiryat Gat, güvenlik gerekçesiyle UEFA'ya itirazda bulundu. UEFA da maçları Arnavutluk'ta oynatma kararı aldı. Bu karar bizim arzu ettiğimiz bir durum değildir. Başkentte Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmayı ve saha avantajımızı kullanmayı çok istiyorduk." diye konuştu.

        REKLAM

        "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz." diyen Demirkol, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle maçın siyasi tartışmaların gölgesinde kalmasını istemiyoruz. Biz siyasetin değil, sporun parçasıyız. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki maç nerede oynanırsa oynansın biz sahaya kazanmak için çıkacağız."

        "ŞAMPİYONLUĞUMUZ TERTEMİZDİR"

        Yalçın Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde önemli badireler atlattıklarını ve hak ettikleri şampiyonluğu kazandıklarını söyledi.

        "Şampiyonluğumuza çeşitli ama haksız itirazlar oldu." diyen Demirkol, "Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyonluğumuzu tescil ederek gereğini yaptı. Bu, kulübümüz adına beklenen ve hak edilmiş bir karardı. Bu karar, sezon boyunca sahada gösterdiğimiz istikrarlı ve ahlaklı mücadelenin resmi de bir teyididir. Şampiyonluğumuz tertemizdir. Sahada alın teriyle, emekle, adaletle kazanılmış bir zaferdir. Bu başarıda emeği geçen başta teknik ekibimize, sporcularımıza, yöneticilerimize ve en önemlisi bize her şartta inanan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye ve başkent Ankara'yı temsil etmenin sorumluluğunu taşıdıklarını aktaran Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Arnavutluk'ta da bu bilinçle sahaya çıkacak, tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sporcularımız en iyi performanslarını sergilemek için hazır. Hedefimiz öncelikle bir üst tura yükselmek, ardından grup aşamasına kalarak kalıcı bir başarıya imza atmak. Şampiyonlar Ligi'nde sadece tur atlamayı değil, kalıcı başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Amacımız grup aşamasına, yani lig statüsüne kalmak ve bu seviyede galibiyetler alarak Avrupa'da güçlü bir iz bırakmak. Bu hedef doğrultusunda kadromuzu önemli takviyelerle güçlendirdik. Teknik ekibimiz kamp sürecini detaylı bir şekilde planladı. Takım yapımızı, Avrupa arenasında rekabet edebilecek seviyeye getirdik. Şimdi bu çalışmaların karşılığını Avrupa sahnesinde almak istiyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Habertürk Anasayfa