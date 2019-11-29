Yönetmen koltuğunda Stare Yıldırım'ın oturduğu Batlır filmi dün akşam saat 20.00'da TRT Ev Sinema Kuşağı'nda ekranlara gelmesinin ardından izleyiciler tarafından Yağızkan Dikmen kimdir? nereli? ve kaç yaşında? gibi sorular vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yağızkan Dikmen hakkında merak edilenler...

YAĞIZKAN DİKMEN HAYATI

Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri genel güç ve kondisyon programı olan “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerinden olan Yiğit Dikmen, Survivor 2014 sezonunun “gönüllüler” takımında yarışmıştı. Yarışmadan sonra bir süre oyunculuk eğitimi alan Yiğit Dikmen, 2015 yapımı "Şehrin Melekleri" dizisinde Fırat Ünver adlı karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl kadrosunda Hande Ataizi, Damla Colbay ve Yusuf Akgün gibi isimlerin yer aldığı Hayat Mucizelere Gece dizisinde geçirdiği kanser hastalığı ardından hayatı değişen Engin karakterine hayat verdi. 3 yıldır Buse Şengül ile birlikte olan Yiğit Dikmen, zaman zaman Instagram hesabından romantik paylaşımlarda bulunuyor.

Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile "Cinayet" dizilerinin kadrosunda yer aldı