Yabancı sinema filmleri bugün TV'de! 4 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 4 Nisan 2024 tv yayın akışı listesi
4 Nisan Perşembe akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi ve film severler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. Bu akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor gibi programlar ekrana gelecek. İşte 4 Nisan Perşembe akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 güncel yayın akışı...
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Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam TV ekranlarında; Hudutsuz Sevda, Survivor, Aldatmak, Güldür Güldür Show ve daha birçok yapım seyirci ile buluşacak. Peki Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 4 Nisan 2024 Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, NOW TV yayın akışı...
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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE EKRANA GELECEK OLAN DİZİ VE FİLMLER!
Perşembe akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Show TV’de Yabancı Sinema Ölümsüz, Kanal D’de Yabancı Sinema Ben Hur Adına, TRT1 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu filmleri yer alacak.
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yabancı Sinema Ölümsüz
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TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
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ATV YAYIN AKIŞI
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Aldatmak
00:20 Kardeşlerim
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi,
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KANAL D YAYIN AKIŞI
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:15 Taş Kağıt Makas
01:45 Yabancı Sinema Ben Hur Adına
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:15 İddiaların Aksine
20:20 Kül Masalı
23:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
00:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
03:30 Sahur Bereketi
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NOW TV YAYIN AKIŞI
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Kefaret
04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Ana Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
02:30 Aramızda Kalmasın
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi