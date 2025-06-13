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        Haberler Dünyadan Xavi Hernandez eşi Nuria Cunillera ile Ibiza tatilinde

        Xavi Hernandez eşi Nuria Cunillera ile Ibiza tatilinde

        Futbolcu ve ardından teknik direktör olarak başarılara imza atmasıyla tanınan Xavi Hernandez, eşi Nuria Cunillera ile birlikte Ibiza'da deniz ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 17:36 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:40
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        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
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        Barcelona futbol takımının eski yıldızlarından ve daha sonra teknik direktörlüğünü üstlenen Xavi Hernandez, tatilde görüntülendi. 45 yaşındaki İspanyol teknik adam, eşi Nuria Cunillera ile Ibiza tatiline çıktı.

        2013'ten bu yana evli olduğu Cunillera ile mutlu bir birlikteliği olan Hernandez, İspanya sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkardı.

        Tüm zamanların en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Hernandez, futbolculuğu bırakmasının ardından El-Sadd ve Barcelona takımlarının teknik direktörlüğünü üstlendi. Hernandez, Barcelona'nın çalıştırıcılığını geçen yıl bıraktı.

        Hernandez, 2008 ile 2013 yılları arasında 6 kez FIFA FIFPro World XI'e ve 2008 ile 2012 yılları arasında 5 kez UEFA Yılın Takımı'na seçildi. 2020 yılında France Football tarafından yayınlanan tüm zamanların en iyi 11'i olan Ballon d'Or Rüya Takımı'na seçildi. Hernandez, profesyonel kariyerinde binden fazla maça çıkan az sayıdaki oyuncudan biri olarak futbol tarihine geçti.

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        #Xavi Hernandez
        #İbiza
        #İspanya
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