Wydad Casablanca: 1 - Al Ain: 2 | MAÇ SONUCU

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 3. ve son maçında Fas temsilcisi Wydad ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.

Audi Field'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Al Ain oldu.

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Bu maçta Al Ain'in gollerini 45+1'inci dakikada penaltıdan Kodjo Laba ve 50'inci dakikada Alejandro Gamarra attı. Wydad'ın tek golü ise 4'üncü dakikada Cassius Mailula'dan geldi.

G Grubu'nda, 9 puanla lider olan Manchester City ile 6 puana sahip Juventus son 16 turuna yükseldi. Al Ain 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Wydad ise turnuvayı puansız tamamladı.