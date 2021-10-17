Katalonya özerk bölgesindeki Salou kasabasında yapılan ve 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 34 dakika 11.8 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 2, kariyerinin 15. ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo sürücüsü Elfyn Evans, liderin 24.1 saniye arkasında 2'nci, Dani Sordo ise takım arkadaşı Neuville'in 35.3 saniye gerisinde 3. oldu.

Yarışı 4. sırada bitiren Sebastien Ogier (Toyota Gazoo), 204 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 187 puanla Evans ve 159 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 12. ve son ayağı Monza Rallisi, 18-21 Kasım tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.