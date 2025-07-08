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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Wimbledon'da Taylor Fritz ve Carlos Alcaraz yarı finalde - Tenis Haberleri

        Wimbledon'da Taylor Fritz ve Carlos Alcaraz yarı finalde

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Taylor Fritz, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:28 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:28
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        Fritz ve Alcaraz yarı finalde
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        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 9. gününde yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz ile İngiliz tenisçi Cameron Norrie karşılaştı.

        İspanyol sporcu Alcaraz, 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

        Dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Fritz ise Rus rakibi Karen Khachanov'u 6-3, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Alcaraz ile Fritz, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

        SABALENKA VE ANISIMOVA YARI FİNALDE

        Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile Alman tenisçi Laura Siegemund, çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

        Sabalenka, mücadeleyi 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Günün diğer maçında, tek kadınlarda dünya 12 numarası ABD'li sporcu Amanda Anisimova ile Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova mücadele etti.

        Anisimova, rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

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