Wilfried Zaha'ya ABD'den talip var! - Futbol Haberleri

Wilfried Zaha'ya ABD'den talip var! - Futbol Haberleri

ABD MLS ekiplerinden Charlotte FC, Galatasaray ve Lyon ile Wilfried Zaha’nın 1,5 sezonluk kiralanması konusunda görüşmeler yapıyor.

Lyon, Fildişi Sahilli futbolcuyla yollarını devre arasında ayırmayı planlıyor.

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Zaha, Galatasaray’ın da kadro planlaması içinde yer almıyor.

32 yaşındaki hücum oyuncusu, Lyon formasıyla bu sezon sadece 4 lig maçında görev yaparken, gol veya asist üretemedi.