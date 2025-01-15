Zaha'ya ABD'den talip var!
Galatasaray'dan kiralık olarak Lyon'da forma giyen Wilfried Zaha'ya ABD MLS ekibi Charlotte FC talip oldu.
Giriş: 15.01.2025 - 20:08 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:08
ABD MLS ekiplerinden Charlotte FC, Galatasaray ve Lyon ile Wilfried Zaha’nın 1,5 sezonluk kiralanması konusunda görüşmeler yapıyor.
Lyon, Fildişi Sahilli futbolcuyla yollarını devre arasında ayırmayı planlıyor.
Zaha, Galatasaray’ın da kadro planlaması içinde yer almıyor.
32 yaşındaki hücum oyuncusu, Lyon formasıyla bu sezon sadece 4 lig maçında görev yaparken, gol veya asist üretemedi.
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