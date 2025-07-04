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        Haberler Dünya Volodimir Zelenskiy: Trump ile verimli bir görüşme yaptık | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Trump ile verimli bir görüşme yaptık

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 18:09 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:09
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        Zelenskiy: Trump ile verimli bir görüşme yaptık
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile çok önemli ve verimli bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

        Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        Konuşma sırasında ABD'nin bağımsızlık gününü kutladığını ifade eden Zelenskiy, "çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" bildirdi.

        Desteklerinden dolayı ABD'ye minnettar olduklarını belirten Zelenskiy, "Amerika ile birlikte çok şey başardık. Cinayetleri durdurmak ve adil, kalıcı ve onurlu barışı yeniden sağlamak için tüm çabaları destekliyoruz. Barış için makul bir anlaşmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, cephedeki gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü hava saldırılarına ilişkin Trump'a bilgi verdiğini aktararak şunları kaydetti:

        "Hava savunma seçenekleri hakkında konuştuk ve hava sahamızın korumasını güçlendirmek için birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık."

        İki ülke arasındaki savunma sanayi imkanlarının artırılması ve ortak üretim konusunda ayrıntılı şeklinde konuştuklarını belirten Zelenskiy, bu tür konularda ABD ile doğrudan proje gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

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