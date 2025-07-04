Volkan Babacan 1 yıl daha Başakşehir'de!
RAMS Başakşehir'de kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Giriş: 04.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:08
RAMS Başakşehir'de tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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