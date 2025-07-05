Victor Osimhen'in yeni takımı duyuruldu

Haberde, "Osimhen ile anlaşmaya çoktan varıldı: Yıldız santrfor Torino'ya gitmeye çoktan onay verdi, ancak daha sonra Napoli ile pazarlık yapılması gerekecek. 75 milyonluk serbest kalma maddesi temmuz ortasında sona eriyor" denildi.