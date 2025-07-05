Victor Osimhen'in yeni takımı duyuruldu
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in anlaşma sağladığı takım belli oldu
- 1
Galatasaray, Leroy Sane’nin transferinin ardından gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun bonservisini almak için var gücüyle uğraş veriyor.
- 2
Nijeryalı oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaptı.
- 3
Öte yandan Victor Osimhen’le İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haber gündeme bomba gibi düştü.
-
- 4
La gazetta dello Sport'ta yer alan haberde Victor Osimhen'in, Juventus'la anlaşma sağladığı iddia edildi.
- 5
Haberde, "Osimhen ile anlaşmaya çoktan varıldı: Yıldız santrfor Torino'ya gitmeye çoktan onay verdi, ancak daha sonra Napoli ile pazarlık yapılması gerekecek. 75 milyonluk serbest kalma maddesi temmuz ortasında sona eriyor" denildi.