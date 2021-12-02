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Yanardağı patlamasından kaçamamış... Felaketin karesi

Vezüv Yanardağı patlamasında ölen adamın iskeleti bulundu

İtalya'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Roma kenti Herculaneum'da, patlamadan kaçarken ölen bir kişinin iskeleti bulundu. Arkeologlar bulunan iskeletin 40 ila 45 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğunu belirtti

02.12.2021 - 10:17 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • M.S. 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu lavların altında kalan Herculaneum'da patlama sırasında kaçmaya çalışırken öldüğü anlaşılan bir erkeğe ait iskelet bulundu.

     

  • İtalya'daki Antik Roma kenti Herkulaneum'da yapılan çalışmaların ardından arkeologlar bulunan iskeletin 40 ila 45 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğunu belirtti.

     

  • İskeleti yeni bulunan kurbanın patlamadan kaçmaya çalışırken denize yakın bir yerde öldüğü tahmin ediliyor. 

     

  • Antik kentte daha önce yapılan kazılarda, kurtarılmayı beklerken kıyıdaki barakalara sığınmış 300'den fazla kurbanın iskeletleri ortaya çıkarılmıştı.

     

  • Antik İtalyan yarımadasında eski bir Roma kenti olan Herkulaneum, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv yanardağının patlamasıyla yok oldu. 

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