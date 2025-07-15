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        Haberler Gündem Çevre Van Gölü'nde balıkçılar "vira bismillah" dedi | Son dakika haberleri

        Van Gölü'nde balıkçılar 'vira bismillah' deyip, ağlarını suya bıraktı

        Van Gölü'ndeki inci kefali için üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bu dönemde teknelerini karaya çıkararak bakımlarını yapan Vanlı balıkçılar, yasağın sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek ağlarını göle bıraktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:32
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          Van Gölü'nde inci kefali av yasağının ardından balıkçılar ağlarını göle bıraktı.

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          İnci kefali, Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşasa da üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor.

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          Derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların bu göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor.

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          Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefali, bu dönemde bölge turizmine de katkı sağlıyor.

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          İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor.

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          Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor.

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          İnci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp "vira bismillah" dedi.

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          Van Gölü'nde 15 yıldır balıkçık yaptığını söyleyen Önder Güler, "Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Bugün av yasağı sona erdi. 3 aylık av yasağı boşluğunda teknelerimizin bakımını yaptık. Bugün de av yasağı bitince ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Umarım bereketli bir sezon geçiririz" dedi.

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