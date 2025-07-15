Van Gölü'nde balıkçılar 'vira bismillah' deyip, ağlarını suya bıraktı
Van Gölü'ndeki inci kefali için üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bu dönemde teknelerini karaya çıkararak bakımlarını yapan Vanlı balıkçılar, yasağın sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek ağlarını göle bıraktı
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Van Gölü'nde inci kefali av yasağının ardından balıkçılar ağlarını göle bıraktı.
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İnci kefali, Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşasa da üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor.
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Derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların bu göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor.
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Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefali, bu dönemde bölge turizmine de katkı sağlıyor.
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İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor.
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Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor.
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İnci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp "vira bismillah" dedi.
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Van Gölü'nde 15 yıldır balıkçık yaptığını söyleyen Önder Güler, "Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Bugün av yasağı sona erdi. 3 aylık av yasağı boşluğunda teknelerimizin bakımını yaptık. Bugün de av yasağı bitince ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Umarım bereketli bir sezon geçiririz" dedi.
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