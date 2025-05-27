Van Gölü Havzası'ndaki tedbirlerle sayıları arttı

Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 215'inin görülebildiği Van Gölü Havzası'nda yaban hayatının korunabilmesi için yürütülen çalışmalar, havzanın kuş türleri açısından en zengin dönemlerinden birini yaşamasını sağladı.

Havzanın biyoçeşitlilik yönünden çok zengin olduğunu, yaban hayatı yönünden hem sucul hem karasal hem de ekosisteme bağlı olarak yaban hayvanı çeşitliliği fazla olduğunu ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, şunları söyledi:

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"Bunlardan bazıları da kırmızı listede nesli tükenmekte olan hayvanlar. Van'da da bunun bayrak türü dikkuyruklar (Oxyura leucocephala). Dikkuyruklar genellikle Erçek yolu üzerindeki üreme alanları mevcut. Türkiye'nin en büyük kolonilerden biri. Daha önceden yok olmak üzere olan ve şu anda Edremit sazlıklarında, Gevaş'ın Göründü sazlık alanlarında artık dikkuyruk üremesi arttı.

Eğer korumayı devam edersek nesli tükenmekte olan bir hayvanın neslini devam ettirebilmesi için çalışma alanlarına Van Gölü Havzası hizmet etmiş olacak. Bunun için vatandaşlarımız sulak alanları bataklık olarak görmemeli. Sulak alanlar tabiatın rahimleridir.

Buralar üretken yerler ve canlılığın devamını sağlayan yerlerdir. Ne kadar sulak alan varsa, ne kadar biyoçeşitlilik varsa hayat o kadar güzeldir. Eğer tek tip insan dünyada tek yaşasa en fazla belirli süre sonra kendi sonunu da hazırlamış olur. Van Gölü Havzası'nda bu doğal miraslarımız olan sulak alanda nesli tükenmekte olan dikkuyruklar, allı turnalar, yaban kazları, karabataklar, kara tavuklar yani bir dünya hayvan ekosistem dahilinde çok güzel şekilde yaşamakta. Bu sene dik kuyrukların fazla olması da bizi memnun etmekte."