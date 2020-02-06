MUSTAFA SANDAL



Van'daki çığ kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Maalesef bir kötü haber de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldık. Yaralılara geçmiş olsun. İnşallah acı bir haber gelmez oradan ve umarım bir daha böyle kötü haberler almayız. Tüm ülkemize geçmiş olsun, Allah bir daha yaşatmasın...