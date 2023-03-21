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Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Giriş: 21.03.2023 - 22:47 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da
"Silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 9 Ocak'ta "silah imalatı ve ticareti" suçu kapsamında projeli çalışma başlattığı belirtildi.

Yürütülen çalışma sonucu 6 Şubat'ta gözaltına alınan bir şüphelinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamında bugün de bir şüphelinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 10 tabanca, 7.65 milimetre çapında 80 tabanca fişeği, MKE 80 ibareli 2 fişek, 3 av tüfeği, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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