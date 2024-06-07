Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
Van'da kontrolden çıkan askeri araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker yaralandı.
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Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.
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Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.
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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.