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        Haberler Gündem Güncel Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

        Van'da kontrolden çıkan askeri araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:21
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          Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

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          Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı.

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          İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.

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          Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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